Trein tussen Breda en België rijdt vanaf april

BREDA - Het hoge woord is eruit: de met uitstel geplaagde treinverbinding tussen Breda, Antwerpen en Brussel gaat vanaf 9 april van start. Dat meldt de NS donderdag. De trein in Amsterdam rijdt via Rotterdam en Breda van en naar Antwerpen en Brussel-Zuid.

De trein richting Antwerpen moet zestien keer per dag gaan rijden. Na de Intercity Den Haag – Eindhoven is de trein de derde HSL-trein die gebruik maakt van station Breda.



Vertraging

Richting Antwerpen liggen de rails al tien jaar op een trein te wachten. Naar het noorden, richting Rotterdam, rijdt er twee keer per uur een opgevoerde Intercity over het peperdure spoor.