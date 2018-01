Alle ogen zijn op Michael van Gerwen gericht bij The Masters

VLIJMEN - Het dartsseizoen gaat beginnen. Michael van Gerwen en Benito van de Pas nemen komend weekeinde deel aan The Masters. Aan dat toernooi in Milton Keynes doen de zestien beste darters van de wereld mee.

Mighty Mike hoopt het toernooi voor de vierde keer in zijn loopbaan te winnen. De laatste drie edities schreef 'MvG' op zijn naam. In 2015 won hij met 11-6 in de finale van Raymond van Barneveld.

Een jaar later werd Dave Chisnall met dezelfde cijfers in de eindstrijd verslagen. Het had in 2016 overigens maar weinig gescheeld of Van Gerwen had helemaal niet in de finale gestaan. Hij gooide een memorabele wedstrijd tegen Phil Taylor in de halve eindstrijd. The Power liet zeven(!) mogelijkheden onbenut om te winnen.



De tekst gaat verder onder de beelden van die wedstrijd.





Vorig jaar versloeg Van Gerwen, met 11-7, Gary Anderson in de finale. Benito van de Pas doet voor de tweede keer in zijn loopbaan mee aan het toernooi. De Tilburger verloor vorig jaar direct in de eerste ronde. Het werd 10-3 tegen Anderson.



Bijzondere statistieken:

• Michael van Gerwen heeft het record van meeste 180’ers in één wedstrijd op The Masters. Hij gooide er veertien in de finale van 2015 tegen Van Barneveld.

• Er werd nog nooit een 9-darter gegooid op The Masters. Van Gerwen was er als enige dicht bij. In 2015 in de halve finale tegen Adrian Lewis (180-180-T20-T19-mis), in 2015 in de finale tegen Raymond van Barneveld (180-180-T20-T19-mis) en in 2016 in de eerste ronde tegen Stephen Bunting (177-174-T20-T20-mis).

• Het hoogste gemiddelde ooit op een duel tijdens The Masters: 112,49. Dat staat op naam van Michael van Gerwen. Hij kwam tot dat gemiddelde in de finale van 2015 tegen Raymond van Barneveld. 'MvG' staat ook op plek twee en drie in dit klassement.



Bookmakers

Bij de bookmakers is Van Gerwen dé favoriet om The Masters te winnen. Regerend wereldkampioen Rob Cross staat op de tweede plaats. De meeste dartsfans hopen dat Mighty Mike en Voltage elkaar treffen in de finale van het toernooi. Op het laatste WK speelden de heren een legendarische wedstrijd tegen elkaar, met Cross als winnaar. Dat smaakte naar meer.



LEES OOK:Michael van Gerwen mist zes matchdarts en is na krankzinnige partij uitgeschakeld op WK



In Benito van de Pas hebben de bookmakers geen enkel vertrouwen. Hij staat op de laatste plaats bij de kenners. Big Ben speelt dit jaar opnieuw tegen Anderson in de eerste ronde. Van Gerwen treft Kim Huybrechts.



De statistieken zijn afkomstig van Bas Engelen (@PremiumDartData).