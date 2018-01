Leerlingen schrijven brief naar Mark Rutte en krijgen een reactie terug

ETTEN-LEUR - Niet iedereen die de minister-president een brief schrijft, krijgt een reactie terug. Vijf leerlingen van Munnikenheide College in Etten-Leur schreven een brief naar Mark Rutte over moderne slavernij en kinderarbeid en kregen tot hun grote verrassing wél een reactie vanuit Den Haag.

Het vijftal 'kende' de minister-president al. Op 11 oktober 2017 bracht Rutte namelijk een bezoek aan hun school. Contact met de baas van het land leggen, was daarom geen echte issue meer voor de leerlingen. Vlak voor de kerst lag er een officiële brief op de mat bij de school. Door de kerstvakantie duurde het even voordat de brief gevonden werd en bij de leerlingen terechtkwam. "Uiteraard zijn we heel trots op deze leerlingen", vertelt directielid Wilma Scholtens.

De leerlingen werden apart genomen en kregen bij de mentor de brief in handen. Ook zij waren verrast door de reactie. "Hierna hebben we toestemming gevraagd of we de reactie openbaar mochten maken en hebben het vervolgens breed gecommuniceerd", vertelt Scholtens.



Mens en Maatschappij

De leerlingen kregen tijdens Mens & Maatschappij van hun juf Marieke van Vugt les over slavernij en kwamen uiteindelijk uit op het onderwerp kinderarbeid. Wessel, Jop, Lucas, Robby en Lars uit het tweede jaar vonden het zo erg voor de kinderen dat ze actie wilden en in de pen kropen.

"Zonder dat wij het wisten, doen wij ook meewerken aan slavernij", schrijft het vijftal in hun brief. "Als we kleding gaan kopen, dan is deze kleding vaak door kinderen gemaakt. Zij moeten voor weinig geld heel hard werken."

Oplossing

De leerlingen vragen aan de minister-president of hij mee kan denken een oplossing te vinden. Zelf komen ze alvast met een eerste advies. "Misschien kunt u de eigenaar van deze winkels verplichten dat zij hun personeel beter gaan betalen en betere werkomstandigheden maken." Ook een donatie voor de kinderen zou helpen. "Zo zouden zij naar school kunnen gaan en een echt vak leren."

De reactie

"Wat goed dat jullie al zo betrokken zijn bij kinderen die leven onder hele andere omstandigheden dan dat wij hier in Nederland gewend zijn", reageert Mark Rutte. Verder schrijft hij dat Nederland kinderarbeid ook als een groot en ingewikkeld probleem ziet. "Nederland zet zich hard in voor de wereldwijde strijd tegen kinderarbeid." Met de Verenigde Naties is afgesproken dat kinderarbeid vanaf 2025 niet meer mag voorkomen.

Om te zorgen dat het echt gaat lukken, zet Nederland zich ook in voor beter onderwijs in ontwikkelingslanden. "Nederland en andere landen willen dat in 2030 ieder kind naar school kan. Onderwijs is immers het beste middel tegen kinderarbeid."



Dank

Ook lerares Marieke was blij verrast toen ze hoorde dat Mark Rutte een brief had teruggestuurd. "Dit hadden we niet verwacht en het maakt mij een hele trotse docent." Rutte bedankte de vijf leerlingen ook nog en sluit vervolgens af met 'ik wens jullie alle goeds toe'. Uiteraard staat onder de brief de handtekening van Rutte.