Hoe doe je boodschappen als je weinig of niets ziet? Bob laat het zien

EINDHOVEN - De dagelijkse boodschappen zijn voor mensen die slecht zien of blind zijn een behoorlijk tijdrovende klus. Want waar vind je wat je nodig hebt? Deelnemers van de hackathon in Eindhoven proberen donderdag en vrijdag met oplossingen te komen. Bob Offereins ziet vanwege een oogziekte nog maar tien procent. Wij liepen een rondje met hem door de supermarkt om te ervaren hoe dat is als je zeer slecht zicht hebt.

Bob houdt zijn mobiele telefoon voortdurend in de aanslag als hij door de supermarkt loopt. "Wat ik vaak doe is een etiket fotograferen en als ik inzoom op de foto kan ik lezen wat er staat." In de rij met blikgroenten zoekt hij naar de linzen. "Ik heb geen idee waar ze staan. Met zijn neus bovenop de etiketten speurt hij de rij af.

Onafhankelijk

"Zo ben ik al snel vijf tot minuten bezig voordat ik gevonden heb wat ik zocht." Bob heeft het ervoor over. Net als 75 procent van de blinden en slechtzienden, zo blijkt uit onderzoek, wil hij onafhankelijk van anderen zijn boodschappen kunnen doen. Technologie helpt hem een handje, maar het kan altijd beter.

Tekst gaat door onder de video.



Hij hoopt dat de deelnemers aan de hackathon in Eindhoven met oplossingen komen die de zelfredzaamheid van blinden en slechtzienden, maar ook van andere mensen met een beperking, zullen vergroten. “Je wil dat iedereen kan meedoen in de samenleving en dat niemand vanwege een handicap wordt uitgesloten.”

Skibril

Visio, het expertisecentrum voor blinden en slechtzienden, haalde voor de hackathon medewerkers van onder meer Philips, TNO en de universiteit naar de supermarkt. Ze kregen een skibril die hun zicht terugbracht naar tien procent en zo konden ze ervaren hoe het is om als slechtziende boodschappen te doen. “Ze ontdekten dat de verschillende pakken sinaasappelsap wel allemaal geel zijn, maar elke soort is weer anders", zegt Rachel van Vliet van Visio.

Om af te rekenen gaat Bob naar de kassa waar klanten hun boodschappen zelf kunnen scannen en betalen. Hij houdt zijn pakje soep voor het scherm en als dat is gescand, verschijnt er een voor hem onleesbare boodschap. “Ik heb geen idee wat er staat.” De mobiele telefoon komt weer tevoorschijn, maar die weigert plotseling om een foto te maken. Terwijl Bob probeert om de camera op zijn telefoon weer aan de praat te krijgen, geeft de scankassa de melding dat er te lang niets is gebeurd, dus begint alles weer opnieuw. “Het zou helpen als die meldingen werden uitgesproken”, geeft Bob nog als advies.

Ervaringen

De deelnemers van de hackathon nemen de ervaringen mee. "Wij hopen natuurlijk dat ze met ideeën komen waar blinden en slechtzienden iets aan hebben. En dat ze er in nieuwe uitvindingen al in een vroeg stadium rekening mee houden. Blinden zijn vaak de eerste gebruikers van nieuwe technologieën, juist omdat ze ervan afhankelijk zijn", aldus Van Vliet.