Opruimen drugsafval niet voor rekening van drugscriminelen, maar voor politie

DEN BOSCH - Drugscriminelen hoeven niet op te draaien voor de kosten van het opruimen van hun chemicaliën. Dat is de strekking van een uitspraak die de rechtbank Oost-Brabant donderdagmiddag deed. De politie had een schadeclaim ingediend van 60.000 euro voor het weghalen en vernietigen van grondstoffen uit loodsen in Halsteren en Bavel. De rechtbank vindt dat dit opruimen een politietaak is, net als hennepruimingen.

De rechtbank heeft bepaald dat de claim te ingewikkeld is en er ook te weinig tijd is om hem te kunnen beoordelen. Als de claim wel was toegewezen, had dat grote gevolgen kunnen hebben voor andere drugszaken.

Wie betaalt?

De schadeclaim ging over 20.000 liter aceton en 20.000 liter zoutzuur die in de zomer van 2016 werden gevonden in een loods in Bavel. De stoffen zijn legaal en worden als oplosmiddelen gebruikt bij de illegale bereiding van synthetische drugs zoals amfetamine. De politie liet het spul vernietigen en presenteerde via de rechtbank de rekening aan de verdachten.

Die oordeelde donderdag dat bij strafzaken het slachtoffer inderdaad een schadeclaim kan indienen. In dit geval dus de politie, wat het al ingewikkelder maakt want hier ging het om een rekening voor de vernietiging van afval. Dat noemde de rechtbank een 'begrijpelijke keuze'. Maar net zoals bij wietkwekerijen ontmantelen is dit een 'uitvloeisel van haar publiekrechtelijke taak'. De politie kan het de claim (die officieel niet-ontvankelijk werd verklaard vanwege de vele vragen die nog resten) wel eventueel neerleggen bij de burgerrechter, vermeldt het vonnis.

De politie-eenheid Oost-Brabant had de proefballon opgelaten en daarom is dit een tegenvaller voor ze. Daar tegenover staat het succes met een reeks veroordelingen. Zeven van de acht verdachten kregen een straf. tussen de dertig maanden cel en werkstraffen.

Een busje met een luchtje

De groep verdachten kwam in beeld door 'onhandig gedrag' van een van hen, zou je kunnen zeggen, op 29 juni 2016. In het holst van de nacht reed Joost K. (28) in een bestelbusje door Geldrop. Toen hij de politie zag, gaf hij gas bij en ook geen richting meer aan. De agenten besloten hem een stopteken te geven maar de man negeerde dat, stopte en rende weg. De agenten waren sneller en pakten hem op. Ze roken een rare lucht rond het busje en ontdekten in de laadruimte 45 jerrycans met meer dan 1100 liter zoutzuur maar ook handschoenen en veiligheidsmaskers en een briefje met woorden als 'aceton' en 'turpentine' er op. Bingo, moeten ze hebben gedacht bij de recherche.

Bij het speuren vonden ze kassabonnen die leidden naar een bouwmarkt en op de bewakingsbeelden zagen ze Joost K. (uit Eindhoven) en nog een andere man: Tommy S. (28) uit Gemert. Bovendien zat er een track and trace-systeem in het busje met daarin drie interessante adressen voor de recherche.

Aardbeienboer en aspergeboer

Op het adres aan de Wouwseweg in Halsteren vond de politie een fikse opslag van chemicaliën waarmee je synthetische drugs kan maken. Bij een adres in Venlo vonden ze niks, maar bij een aspergeboer in Bavel was het wel raak: weer grondstoffen voor drugs. Aspergeboer Wim T. (53) gaf toe bij het verhoor: voor 5000 euro heeft hij wat opgeslagen. Ook zijn zwager Jan van der V. (60) kwam in beeld. Wim is aardbeienboer en was ook benaderd voor de opslag van grondstoffen, door ene Joseph G. (54) uit Sint Willebrord. Binnen no time rolde de politie de een na de ander op. Acht mannen in totaal.

Eisen en straffen

Tijdens de rechtszaak van dit onderzoek met de codenaam Kreidler, eiste het OM straffen tussen de twaalf maanden en vier jaar. De hoogste straf was voor Joseph G.: dertig maanden. Joost (van de bestelbus) kreeg twee jaar cel. De huurder (58) in Halsteren kreeg 18 maanden.

Beide boeren kregen ieder 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden als stok achter de deur. Al deze mannen worden gezien als 'facilitators': mensen die voorbereidingen treffen voor drugsproductie. Wie de pillen en poeders maakten is niet opgehelderd.