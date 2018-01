Weer een serie over Brabantse drugscriminaliteit: Fenix in première op filmfestival

EINDHOVEN - We hadden al Undercover, de nieuwe Nederlandse Netflix-serie over drugscriminaliteit in Brabant. Binnenkort komt daar een nieuwe titel bij: Fenix. Een serie over een Brabander die terugkeert naar zijn geboortegrond om een conflict in de onderwereld te beslechten.

De Brabantse drugscriminaliteit blijkt een onuitputtelijke bron van verhalen. De hoofdrol in Fenix wordt vertolkt door de in Veldhoven geboren Teun Luijkx. In zijn rol van Rens verlaat hij zijn burgerlijke bestaan en keert hij terug naar Brabant om de naam van zijn vader, een bekende xtc-baas te redden. "Achter de gemoedelijkheid van het leven in Brabant gaat een donkere wereld schuil", aldus de makers.

Brabant internationaal op de kaart

Naast Fenix kunnen we binnenkort ook van Undercover genieten, de eerste Nederlandse Netflix-serie die straks over heel de wereld te bekijken is. Hierin speelt Frank Lammers uit Mierlo een drugscrimineel die op de hielen wordt gezeten door twee undercoveragenten.

Vrijdag gaat Fenix in première op het filmfestival in Rotterdam. Vanaf 1 maart is de serie te zien op het on demand kanaal van KPN.