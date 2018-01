Fietser (8) komt om na aanrijding met bestelbus in Klundert

KLUNDERT - Een 8-jarige jongen op een fiets uit Klundert is donderdagmiddag om het leven gekomen na een aanrijding met een bestelbus met aanhanger. Dat gebeurde op de Molenvliet in Klundert.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De melding van het ongeval kwam rond twee uur binnen bij de hulpdiensten. Er landde een traumahelikopter op de plek van het ongeval. De straat was enige tijd afgezet vanwege politieonderzoek.





Geschokt

De jongen was lid van de plaatselijke voetbalclub. Daar is geschokt gereageerd op het nieuws. De club heeft alle trainingen, wedstrijden en activiteiten tot na het weekend afgelast.