Na buitenlandse avonturen wil Koen van der Biezen eindelijk scoren voor FC Oss

OSS - "Je hoort mij ook niet klagen", zegt Klaas Wels lachend. De trainer van het verrassend goed presterende FC Oss kreeg er de afgelopen week een ervaren verdediger én een geroutineerde spits bij. De 28-jarige verdediger Norichio Nieveld en de 32-jarige Koen van der Biezen voegden zich bij de club die dit seizoen stabiel presteert in het linkerrijtje van de Jupiler League. De ploeg wil graag de play-offs halen.

Vooral de komst van Koen van der Biezen is een opmerkelijke. De Nulander doorliep de jeugdopleiding bij - toen nog - TOP Oss. Maar zijn debuut in het betaald voetbal was met FC Den Bosch. Via Go Ahead Eagles verdween hij daarna naar het buitenland. Eerst naar het Poolse Cracovia Kraków. Daarna volgden enkele jaren in Duitsland, bij Karlsruher SC, Arminia Bielefeld en Paderborn.

Niet afbouwen, maar presteren bij FC Oss

Nu is Van der Biezen dus terug. In Nederland en bij de club waar het voor hem ooit allemaal begon. "Ik ben blij weer terug te zijn. De afgelopen jaren in het buitenland waren fantastisch. Polen was een mooi avontuur en Duitsland is een prettig land om te wonen. maar het was nu tijd om met het gezin terug te keren. Niet om af te bouwen, want FC Oss heeft ambitie en ik wil van waarde zijn en proberen met de club de play-offs te halen."

Debuut in Dordrecht

Van der Biezen is blij met FC Oss en andersom is dat ook zo. In een oefenduel met de amateurs van TOP Oss maakte Van der Biezen deze week al zijn eerste twee goals. Vrijdagavond start hij als basisspeler in de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht. Dat zal toch even wennen zijn. Na de volle stadions in Polen en Duitsland, zal het aan De Krommedijk in Dordrecht een stuk rustiger zijn.

"Ook in Dordrecht staan twee doelen en 22 spelers op het veld en rolt er een bal. Als je speelt maakt het niet zo heel veel uit of er 500 of 50.000 toeschouwers op de tribune zitten. Ik wil gewoon nog lekker in Nederland voetballen."