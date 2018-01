'Drugsseries over Brabant geven authentiek beeld van provincie'

Gerard Rooijakkers is zeer te spreken over de nieuwe series over drugscriminaliteit.

EINDHOVEN - Al die series over de drugscriminaliteit in Brabant, is dat wel goed voor ons imago? Cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers denkt van wel. "Dit is de wereld van de zwarte folklore van Brabant."

Na de Netflix-serie Undercover, waarin de hoofdrolspeler achterna wordt gezeten door undercoveragenten, wordt vrijdag alweer een nieuwe serie over de drugscriminaliteit in Brabant gepresenteerd: Fenix. Al deze aandacht roept de vraag op of we daar wel zo blij mee moeten zijn. We legden het voor aan cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers:

Opgepoetste verhalen van de VVV

"Dit is een wereld die wij niet willen zien, maar die nu wel in beeld komt. Eindelijk!", zegt Rooijakkers. Hij is niet te spreken over de 'opgepoetste verhalen' van clubs als de VVV en Visit Brabant. "Al die verhalen over hoe bourgondisch en gezellig we zijn, dat is maar één kant van de medaille. Die medaille heeft ook een achterkant."

Rooijakkers noemt het de 'zwarte folklore' van Brabant. Wat de VVV vertelt gaat in zijn ogen over de voorkant, de voordeur in Brabant. Deze series vertellen het verhaal van de achterdeur. "Dit is een authentiek beeld van wat Brabant is."

New Kids

Of dit authentieke beeld toeristen af gaat schrikken? Rooijakkers gelooft er niks van. "De New Kids hebben geen enkele toerist weerhouden om naar Brabant te komen. Het verrijkt en versterkt ons imago alleen maar."

En daar zouden ook de VVV en Visit Brabant wat mee moeten, vindt hij. "Je zou die zwarte folklore in de markt kunnen zetten, net als de Holleeder-tour in Amsterdam. Een mooie opdracht voor Visit Brabant."