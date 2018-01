TILBURG - Wie wordt de nieuwe trainer van Willem II? Er is sinds woensdag een vacature. Erwin van de Looi stopt er na dit seizoen mee. Wij helpen technisch directeur Joris Mathijsen graag een handje.

Kandidaat 1: Jack de Gier

De huidige trainer van Almere City FC. Hij zette in zijn eerste half jaar in Flevoland een indrukwekkende prestatie neer. De Gier klom met de club van de laatste naar de achtste plaats in de Jupiler League. Hij haalde de play-offs en werd daarin in de tweede ronde door Willem II uitgeschakeld. Ook in zijn tweede seizoen in Almere haalde hij de play-offs en werd hij achtste. Momenteel staat De Gier met de ploeg uit Flevoland zesde.

Kortom: zijn prestaties in Almere zijn uitstekend. Hij weet te presteren met minimale middelen. Iets wat hij ook in Tilburg moet doen. NEC was aan het begin van het seizoen in de markt voor de oefenmeester, maar dat liep op niets uit. De oud-speler van Willem II (periode 1995-1997) heeft in Almere een doorlopend contract.

De tekst gaat verder onder beelden van De Gier in Willem II-tenue. Hij maakt beide Tilburgse goals.





Kandidaat 2: Mitchell van der Gaag

Levert al drie jaar op rij uitstekende prestaties met zijn ploegen. Werd in 2015/2016 keurig vierde met FC Eindhoven in de Jupiler League. Dit en vorig seizoen lukt het Van der Gaag prima om Excelsior uit de degradatiezone van de eredivisie te houden. Ook dit is weer een oefenmeester die veel uit zijn groep weet te halen. Bij Willem II groeien de bomen ook niet tot in de hemel. En voor Van der Gaag zou het persoonlijk weer een stapje hogerop zijn. Het contract van de coach in Rotterdam loopt komende zomer af.

Kandidaat 3: Ernest Faber

Is vanaf komende zomer beschikbaar. Faber gaat niet door als trainer van FC Groningen, een club waarvoor hij twee jaar werkte. De oefenmeester, die werd geboren in Geldrop, wordt al een paar jaar gezien als een groot talent. Hij kreeg zelfs de titel ‘kroonprins’ opgeplakt. Faber werkte in onze provincie naar volle tevredenheid bij FC Eindhoven en PSV (als assistent-trainer). Past goed in Brabant en Willem II zou voor hem een mooie volgende stap in zijn loopbaan kunnen zijn.

Kandidaat 4: Danny Buijs

Danny Buijs heeft ook een aflopend contract en kan vanaf de zomer elders aan de slag. Buijs is bezig aan zijn vierde jaar als trainer van Kozakken Boys. Een hoogtepunt bereikte hij in 2015 toen de trainer met de club kampioen werd in de Topklasse op zaterdag. De 35-jarige Buijs wordt geprezen om zijn eigen visie en is ambitieus. Hij heeft geen directe link met Willem II.

Kandidaat 5: Jean-Paul van Gastel

Van Gastel is een oud-speler van Willem II (periode 1990-1996). Inmiddels is hij alweer een paar jaar assistent-trainer bij Feyenoord. Hij heeft de ambitie ooit aan de slag te gaan als hoofdcoach. Willem II, een club die hij goed kent, zou een mooie eerste stap kunnen zijn. Van Gastel is bovendien een goede bekende van technisch directeur Joris Mathijsen.

De tekst gaat verder onder beelden van Van Gastel in Willem II-tenue. Hij maakt de 1-0.







Kandidaat 6: Erwin Koeman

Had zijn laatste klus als hoofdcoach in onze provincie in 2014 bij RKC Waalwijk. Erwin Koeman werkte de laatste jaren samen met zijn broer Ronald bij de grote clubs Southampton en Everton. Is goed bekend in Brabant, woonde jarenlang in Eindhoven. Zit momenteel zonder club, maar lijkt de keuze te hebben uit meerdere vacatures. Dat maakt zijn komst naar Tilburg wellicht wat lastiger.

LEES OOK: Trainer van Willem II stopt ermee en overweegt buitenlands avontuur