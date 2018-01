Dierenrijk toont eerste echo van olifantenjong en het is een...

NUENEN - Dierenrijk in Nuenen heeft een echo vrijgegeven van het olifantenjong dat over zeven maanden ter wereld gaat komen. In september werd bekend dat moeder Htoo Yin Aye drachtig was, maar het bleef onduidelijk of alles in orde was.

Voor de zekerheid kwam daarom een dierenarts uit Duitsland over. Hij had speciale apparatuur bij zich voor de klus. "Je ziet dan niet een heel plaatje zoals bij mensen, maar stukjes beeld", zegt hoofd dierenverzorging Stephan Rijnen.

Het medisch geheim bestaat voor dieren niet en daar kunnen liefhebbers van olifanten alleen maar blij om zijn. Ze kunnen nu meekijken naar de exclusieve beelden van het toekomstige olifantje.



Volgens Stephan Rijnen gaat het ontzettend goed met de moeder. Uit beelden van de echo blijkt dat ook de kleine olifant het uitstekend doet.

Koe of bul?

De Aziatische olifant Htoo Yin Aye is al meer dan een jaar drachtig. Dierenrijk bereidt zich nu voor op de komst van een klein olifantje in de zomer van 2018. Maar of het nu een koe of een bul (meisje of jongen in mensentaal) wordt, dat houdt Dierenrijk nog even geheim. Wordt vervolgd!

