Elke trouwjurk heeft een verhaal, expositie over 100 jaar trouwen in kasteel van Helmond

De enige jurk op de expositie die nog niet is gedragen, is ontworpen met stof van Vlisco.

HELMOND - "Welke vind jij het mooiste?", vraagt een bezoekster aan haar man. Het echtpaar zelf trouwde in de jaren zestig. "Ik vind deze zo mooi", zegt ze, wijzend naar een lange wijd uitstaande hoepelrok van kreukzijde uit 1999. Haar man kijkt onderzoekend naar de japon. "Jij past daar in ieder geval niet meer in", is zijn antwoord. De twee zijn bij een expositie over trouwjurken in het kasteel van Helmond.

Het lijkt vooral een vrouwending, een expositie over trouwjurken. Maar elke jurk heeft een verhaal dat op eigen wijze de geschiedenis vertelt van de voorbije honderd jaar. Want sinds 1923 is het kasteel van Helmond een trouwlocatie en ter ere hiervan is er nu de expositie 'Voor elkaar gemaakt' te zien.

'Flessenpostjurk'

De trouwjurken, handschoenen, tasjes, schoenen en foto's zijn grotendeels afkomstig van dames die ooit trouwden op het kasteel. Er hangt zelfs een oud krantenartikel bij een japon, de zogenoemde flessenpostjurk.

"In de jaren zeventig is de flessenpost van een jongeman uit Helmond aangespoeld op Bonaire", vertelt Marianne Splint, directeur van Museum Helmond. "Een meisje daar is gaan schrijven met hem. Ze is uiteindelijk naar Nederland gekomen en later zijn ze getrouwd, hier op het kasteel."

Pronkstuk van de expositie is echter de jurk die juist nog niet gedragen is. Het museum schreef samen met de wereldberoemde Helmondse stoffenfabrikant Vlisco een wedstrijd uit. Wie een goed verhaal had, zou een bruidsjurk winnen. En Lizzy Geurts-Van Kessel uit Bakel is de gelukkige.





"Ik zie de stoffen van Vlisco als kunst en dus is dit een unieke kans om in een kunstwerk te kunnen trouwen. Zo zie ik het althans", zegt de stralende aanstaande bruid. De kunstenares en docent aan het Jan van Brabant College in Helmond krijgt veel reacties. "Mensen zeggen dat het niet per se een echte trouwjurk is, maar dat hij wel supergoed bij me past." In april mag ze de jurk in de kleuren paars, groen, oranje en zwart voor het eerst dragen als ze trouwt ín het kasteel.

De expositie 'Voor elkaar gemaakt' is nog te zien tot en met 21 oktober.