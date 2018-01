Voetbalclub geschokt na overlijden van Siem Aarts (8) bij ongeval: 'Dit is ingeslagen als een bom'

Er is geschokt gereageerd bij de voetbalvereniging in Klundert. (Foto: archief)

KLUNDERT - Voetbalvereniging Klundert is geschokt vanwege het overlijden van de 8-jarige Siem Aarts, jeugdlid van de club. De jongen kwam donderdagmiddag om het leven bij een aanrijding met een bestelbus. "We zijn totaal verslagen."

Het ongeluk gebeurde op de Molenvliet in Klundert. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doet nog onderzoek naar de precieze toedracht.

Verslagenheid

De jongen speelde in een van de jeugdteams van de club, bij de jongens en meisjes onder de 9. Interim-voorzitter Cees Clarijs kan het nieuws nauwelijks bevatten. "Hij was nog zo jong. We zijn geschokt. Alle jeugdtrainers hier zijn totaal verslagen."

De club heeft alle trainingen, activiteiten en wedstrijden tot na het weekend afgelast. Of de club nog iets gaat organiseren, weet hij nog niet. "Daarover gaan we in gesprek. Het team wil ongetwijfeld samenkomen om te praten over de gebeurtenis."

Het bestuur van de club kwam donderdagavond bijeen voor spoedoverleg. Er is een condoleanceregister geopend. Op de website van de vereniging staat een verklaring. "Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de moeders Mirjam en Danny, broertje Kas en overige familie met dit dramatische verlies."