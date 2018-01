'Ik heb doodsangsten uitgestaan', vrouw die in gezicht werd gestoken spreekt verdachte toe

DEN BOSCH - Ze wilde graag zelf spreken en had dat ook zorgvuldig voorbereid. De 22-jarige vrouw die vorig jaar mei in Helmond van haar fiets werd getrokken en in haar gezicht werd gestoken met een mes, sprak donderdag de verdachte toe in de rechtbank in Den Bosch. Dat deed ze op een krachtige manier. "Ik leef de rest van mijn leven met de littekens. Ik vergeet dit niet, ik vergeef de verdachte niet en ik hoop hem na vandaag nooit meer te hoeven zien."

De littekens zijn nog goed te zien. Over de wang van de vrouw loopt een flink litteken, die ondanks een flinke laag make-up goed te zien is. Het is een herinnering aan de nacht die haar leven voorgoed veranderde. "Ik heb die nacht doodsangsten uitgestaan en ik heb het puur en alleen aan mezelf te danken dat ik hier nu levend zit. Als ik niet had kunnen vluchten, had hij me doodgestoken."





Wat is geluk?

De vrouw werd in die bewuste nacht van haar fiets getrokken en in haar keel, borst en gezicht gestoken. "Mensen zeggen wel eens dat ik geluk heb gehad dat het niet erger is afgelopen", vertelt ze. "En dat klopt, maar wat is geluk? Och wat heb ik een geluk gehad dat ik op dat moment daar was. Och wat heb ik een geluk gehad dat ik deze man ben tegengekomen."





Hoe zie ik eruit?

Het slachtoffer nam de rechtszaal mee naar het moment dat ze wist te vluchten en een auto staande hield. "Die mensen schrokken zo erg van hoe ik eruit zag, dat ze niks meer konden", vertelt ze. "In mijn ooghoek zag ik een lap vel loshangen en mijn shirt zat onder het bloed. Ik heb in de ambulance ook wel honderd keer gevraagd of mijn gezicht nog te fiksen was."

De emoties liepen hoog op tijdens haar verhaal. Bekenden van het slachtoffer konden hun tranen niet meer in bedwang houden. Ook de moeder van de verdachte was zichtbaar emotioneel.

Dat het slachtoffer er na de aanval slecht aan toe was, bleek ook uit de getuigenverklaringen die werden voorgelezen. Het ging om de verklaringen van de mensen die het slachtoffer hielpen. "Ik vond deze verklaringen indrukwekkend", vertelt de rechter. "Er wordt gesproken over veel bloed en een meisje dat in paniek was en bijna niet meer op haar benen kon staan."



'Ik vergeet dit niet en vergeef je niet'

Het slachtoffer zei ook dat ze de rest van haar leven niet wil laten beïnvloeden door die nacht in mei vorig jaar. Ze pakte haar leven op. Maar, zo sloot ze haar betoog af: 'Ik vergeet dit niet, ik vergeef het de verdachte niet en ik hoop dat ik de man die mij dit aandeed na vandaag nooit meer hoef te zien'.