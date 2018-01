Man zwaargewond na botsing tegen boom in Klundert

KLUNDERT - Een automobilist is donderdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Zevenbergseweg in Klundert. De man raakte van de weg en reed tegen een boom aan. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder is door de brandweer uit zijn auto bevrijd. Na het ongeluk werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Volgens een getuige heeft een trauma-arts de man geholpen.

De man is uiteindelijk met spoed door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij van de weg raakte.