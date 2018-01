65 jaar na de watersnoodramp is de strijd nog niet gestreden

HEIJNINGEN - Het is donderdag 1 februari precies 65 jaar geleden dat de watersnoodramp grote delen van Zuidwest-Nederland trof. In onze provincie werden dorpen als Heijningen, Lage Zwaluwe, Halsteren en Nieuw-Vossemeer zwaar getroffen.

De kans dat een ramp zoals in 1953 zich herhaalt, is volgens deskundigen uiterst klein. Maar door de klimaatverandering gaat de strijd tegen het water onverminderd door.

Gemotiveerd

Dat zegt Kees Jan de Vet, dijkgraaf van Waterschap Brabantse Delta. “Heel weinig mensen nog weten dat er 247 Brabanders verdronken zijn”, vertelt hij. “Het had een enorme impact, maar niemand realiseert zich dat 65 jaar nadien.”

ZIE OOK: Wie heeft foto's van deze Moerdijkse slachtoffers van de watersnoodramp in 1953?

Die impact motiveert De Vet om zijn werk als dijkgraaf zo zorgvuldig mogelijk te doen, zegt hij. “Als ik mensen spreek die de ramp hebben meegemaakt en zie wat voor enorme impact die ramp op ze heeft gehad, dan heb ik een enorme drive om het water de komende jaren tegen te houden in Brabant.” Volgens De Vet is de strijd immers nog niet gestreden, ‘zeker niet met het oog op het klimaatvraagstuk’.

Puinhoop

Theo Kannekens uit Noordschans maakte de ramp als 9-jarige jongen mee. Het water kwam tot twee meter hoog in de boerderij waar hij samen met zijn jongere zus, zijn ouders en 88-jarige opa woonde. Het gezin kon zich op tijd in veiligheid brengen. Maar een aantal koeien verdronk. "Het was een puinhoop hier aan de dijk. Zeker nu het 65 jaar geleden is, komt alles weer boven. Daarom is het goed om er bij stil te blijven staan."