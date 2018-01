Peter Wright kondigt aanval op Michael van Gerwen aan: 'Ik wil de nummer één worden'

VLIJMEN - Peter Wright bakte er niet veel van op het laatste WK. Al in de tweede ronde vloog de Schot uit het toernooi. Die vroege uitschakeling heeft weinig met zijn zelfvertrouwen gedaan. "Ik wil komend jaar meer dan twintig toernooien winnen. Ik ga Michael van Gerwen opjagen."

Dat zijn behoorlijk grote woorden van Wright, die in 2017 de nodige successen boekte en de nummer twee van de wereld werd. De Schot slaagde er maar sporadisch in om van Mighty Mike te winnen. "Ik wil de nummer één van de wereld worden", zegt Snakebite. "Ik heb wat dingen aangepast en ik heb nu een set-up, waarmee ik dit jaar succesvol denk te kunnen zijn."

Komend weekeinde staat het eerste grote dartstoernooi na het WK op de rol: The Masters. Wright is de nummer twee van de plaatsingslijst en kan Van Gerwen pas in de finale treffen. Mocht het allemaal zover komen.

De Vlijmenaar, nog altijd met afstand de nummer één van de wereld, heeft zin in de start van het nieuwe seizoen. Hij won The Masters de laatste drie jaar. "Het zou fantastisch zijn om weer te winnen. Maar daar kan ik nu nog niet mee bezig zijn. Ik moet me voor iedere wedstrijd goed voorbereiden."

Van Gerwen vervolgt: "Ik voel me goed en heb zin om weer te spelen. Mijn vorm is, volgens mij, nog altijd in orde. Dat heb ik tijdens het WK volgens mij wel laten zien." In Londen haalde 'MvG' de halve finale, waarin hij nipt verloor van de sensationele Rob Cross.



Komende zaterdag gooit Van Gerwen zijn partij in de eerste ronde tegen Kim Huybrechts. Wright opent vrijdagavond tegen Alan Norris.