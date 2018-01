Weg lijkt vrij voor omstreden megastal in Walik: gemeenteraad stemt in met plannen

BERGEIJK - Het is al jaren een twistpunt in Walik. De voorgenomen komst van een megastal met 85.000 vleeskuikens aan de Schaiksedijk. Maar het moet wel heel gek lopen, wil de komst van de stal nu nog worden stopgezet. Donderdagavond werd er in de gemeenteraad van Bergeijk, waar Walik onder valt, namelijk besloten om groen licht te geven voor het bestemmingsplan. De grootste partijen, het CDA en de LPB (Lokale Partij Bergeijk), steunden het voorstel om door te gaan met de stal.

De PvdA en een aantal losse raadsleden stemden tegen. PvdA/GroenLinks raadslid Wil Rombouts zei tijdens de raadsvergadering dat met het besluit de belangen van de ondernemer voor die van de bewoners worden gesteld. Ook stelde hij dat er niet genoeg is gekeken naar alternatieve locaties.

De komst van de stal is al vanaf het eerste begin omstreden. Omwonenden vrezen voor meer stank en fijnstof. Ook zijn ze bang voor de risico's die er zijn als er een ziekte als de MRSA of Q-koorts uitbreekt. Ze worden gesteund door milieuclubs in de omgeving, die even kritisch zijn over de komst van de stal.

Fel verzet

Ondanks het felle verzet de afgelopen periode, bleef het gemeentebestuur achter de komst van de stal staan. Wel werden er een aantal aanpassingen gedaan aan het bestemmingsplan. Zo zouden er aanvankelijk 144 duizend kuikens worden gehouden, maar dat werd teruggebracht naar 85.000.

Ook werden er meerdere onderzoeken uitgevoerd, onder anderen door de GGD. Die konden uiteindelijk de zorgen niet wegnemen bij tegenstanders, maar vonden ook niet voldoende aanwijzingen over mogelijk gevaar voor de volksgezondheid. En dus is het volgens het grootste deel van de gemeenteraad verantwoord om door te gaan met de bouw.

“Als uit de onderzoeken blijkt dat je binnen alle normen blijft, dan is het logisch dat je verdergaat met de plannen”, was het commentaar van CDA-wethouder Kuijken op het voorgenomen besluit.

Verzet gaat door

Toch kan de schop nog niet de grond in, zegt Peter Schuttelaars van het Bewonerscomité Walik. "We leggen ons hier niet bij neer. We gaan desnoods door naar de Raad van State."

Dat neemt niet weg dat het besluit van vandaag voor hem een flinke streep door de rekening is. "Het kwam niet onverwacht, maar het is wel een teleurstelling. Er werd helemaal niet geluisterd naar de tegenargumenten."