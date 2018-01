Politie valt garagebedrijf en huizen in Helmond binnen, drie mensen aangehouden

HELMOND - De politie hield donderdagavond een actie tegen witwassen in de wijk ‘t Haagje in Helmond. Ook zijn agenten een garagebedrijf aan de Binnendijk en twee huizen binnengevallen. Er zijn drie mensen aangehouden.

De politie heeft bij het garagebedrijf acht voertuigen in beslag genomen. Volgens een getuige gaat het om onder meer een scooter, jetski, motor en bootje.

In de twee huizen zaten cafés. De politie gaat onderzoeken of deze illegaal werden gerund. Ook is er drugs gevonden bij de actie.

Volgens een woordvoerder van de politie liep er al langer een onderzoek naar de verdachten.

Hennepkwekerij

Per toeval werd er in een loods naast de garage ook een hennepkwekerij met zo'n vierhonderd planten gevonden, laat de woordvoerder weten. Deze vondst stond volledig los van het onderzoek.