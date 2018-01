Mats knutselt eigen rallykarts in elkaar en gaat viraal met filmpje

SINT-OEDENRODE - Hij wilde graag aandacht voor het filmpje, en dat is gelukt. Mats van den Brand uit Sint-Oedenrode is ‘viraal’ gegaan met zijn video waarin hij met zelfgemaakte karts rondscheurt. Het filmpje is opgepikt door bekende Facebookpagina’s als Car Throttle en LADbible.

“Het is een beetje uit de hand gelopen”, vertelt de rallyrijder. “Ik ben nu de hele dag mails aan het beantwoorden van mensen die het filmpje willen gebruiken.”

Van den Brand zocht de aandacht in eerste instantie ook zelf op. Dat het zo massaal opgepikt zou worden, had hij alleen niet verwacht. De video is miljoenen keren bekeken en ook al tienduizenden keren gedeeld.

“Het was gewoon de bedoeling om een leuk YouTube-filmpje te maken. Ik wil als rallycoureur graag wat meer bekendheid en je moet jezelf toch verkopen”, vertelt hij. Dus kreeg hij de tip van een vriend om het naar Car Throttle te sturen, een bekende site op het gebied van auto’s en andere snelle voertuigen. Daarna stond ook LADbible op de stoep.

'Hobbyprojectje'

De karts die in de video te zien zijn, heeft Van den Brand zelf ‘in elkaar geknutseld als hobby-projectje’. Ze kunnen over asfalt én in zand rijden. Hierdoor wordt het een soort combinatie van karten en rallyrijden. Ook zien de voertuigen er net even anders uit dan gewone karts.

Andere filmpjes van de rallyrijder zullen binnenkort waarschijnlijk ook te zien zijn bij Car Throttle. “Ik maak er meer en die hebben ze nu ook gezien. Ze willen vaker met me gaan samenwerken”, vertelt Van den Brand.