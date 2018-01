Brand verwoest chalet camping De Wildhorst in Heeswijk-Dinther

De chalet stond in vuur en vlam. (Foto: AS Media)

HEESWIJK-DINTHER - Een chalet van camping De Wildhorst aan de Meerstraat in Heeswijk-Dinther is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand.

Het vuur werd rond kwart voor één ontdekt. De brandweer heeft het vuur geblust. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Er zou niemand gewond zijn geraakt.