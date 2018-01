Auto brandt uit op de A16, bestuurder met de schrik vrij

PRINSENBEEK - Op de A16 bij Prinsenbeek is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto uitgebrand. Hoe het vuur kon ontstaan, is niet bekend.

Toen de gewaarschuwde brandweer arriveerde, stond de auto al in lichterlaaie. De brandweer had het vuur snel geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.

Takelen

Door de brand werden twee rijstroken van de A16 richting Hazeldonk afgesloten. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggetakeld.