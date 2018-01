Politieauto met spoed op weg naar inbraakmelding botst tegen auto in Tilburg

TILBURG - Een politieauto die met spoed op weg was naar een inbraakmelding is donderdagavond op de Blaakweg in Tilburg tegen een andere auto gebotst.

Op de kruising van de Blaakweg met op- en afritten van de A58 ging het mis. De agent die de politieauto bestuurde, probeerde nog uit te wijken maar kon een botsing niet voorkomen.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De kruising was enige tijd afgesloten en een berger heeft beide beschadigde auto's afgevoerd.