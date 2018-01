Moordzaak Savannah (14) : tiener die verdacht wordt vrijdag weer voor de rechter

EINDHOVEN - De 17-jarige Angelo S. uit Den Bosch wordt verdacht van moord of doodslag op Savannah. Het meisje was in het voorjaar van 2017 enkele dagen vermist voordat haar lichaam in een sloot in Bunschoten werd gevonden. Vrijdag verschijnt de tiener die verdachte is in de zaak voor de rechtbank in Utrecht. Tijdens een zogeheten pro forma zitting bekijken de rechters hoe het met het onderzoek staat.

De verdwijning van Savannah was groot nieuws in juni vorig jaar. Zij werd een paar dagen later dood gevonden in een sloot in Bunschoten. Een dag na de verdwijning van Savanah verdween ook de 14-jarige Romy uit Hoevelaken. Zij werd diezelfde dag nog dood gevonden. In beide zaken kwam een jonge verdachte in beeld. De eveneens 14-jarige moordenaar van Romy is inmiddels veroordeeld tot een jaar cel en jeugddetentie.

Hoe staat het met de Bossche verdachte

Angelo S. kwam al vrij snel in beeld bij de politie toen Savannah vermist werd. Savannah bleek op donderdag 1 juni een geheime afspraak te hebben met de toen 16-jarige jongen uit den Bosch. Hij verklaarde aan de politie dat hij haar voor het laatst zag op een grasveldje, toen ze plotseling vertrok na een bericht op haar mobieltje.

Hij stelde dat hij met de bus naar huis vertrok. Uit afgeluisterde telefoongesprekken hoorde de politie ook hoe Angelo een vals alibi probeerde te regelen. Op camerabeelden zag de politie een jongen die erg lijkt op Angelo fietsen op een soortgelijke fiets als Savannah. De kans is groot dat hij nooit met de bus naar huis vertrok.

Persoonlijke spullen

Wat dit vermoeden versterkt is dat de fietssleutel van Savannah's fiets bij Angelo thuis in Den Bosch werd gevonden. Bij een huiszoeking werden nog meer persoonlijke spullen van het jonge meisje gevonden waaronder enkele pasjes.

Ondertussen is er al één tussentijdse zitting geweest. Toen bleek dat uit forensisch onderzoek niet kan worden vastgesteld of Savannah door een natuurlijke dood of een gewelddadige oorzaak om het leven is gekomen. Dat komt omdat het lichaam meerdere dagen in het water heeft gelegen.

Zowel het openbaar ministerie als de verdediging wilden meer onderzoek. Vandaag wordt de stand van zaken van deze onderzoeken bekeken. De tussentijdse zitting is achter gesloten deuren omdat Angelo nog minderjarig is. Angelo heeft tot vandaag in de gevangenis gezeten. Of datt voorarrest verlengd wordt, zal vandaag duidelijk worden.

De jongen uit Den Bosch heeft altijd ontkent Savannah te hebben gedood.