Automobilist botst op boom, tweede bestuurder wijkt uit en raakt andere boom

ETTEN-LEUR - Twee automobilisten zijn vrijdagochtend in het ziekenhuis beland nadat ze tegen twee verschillende bomen botsten. Dat gebeurde iets na half acht. In totaal waren er drie auto's bij het ongeluk op de Strijpenseweg in Etten-Leur betrokken.

Een van de automobilisten raakte door nog onbekende reden de macht over het stuur kwijt en botste op een boom. Een andere automobilist moest daardoor uitwijken en knalde tegen een andere boom.

Weg afgesloten

Een derde auto moest ook uitwijken en raakte licht beschadigd. De bestuurder van deze wagen raakte niet gewond. De twee gewonde automobilisten zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle.

De politie heeft de weg afgesloten voor onderzoek.