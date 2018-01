Keienongeluk Schijndel: 17-jarige jongen opgepakt als verdachte

SCHIJNDEL - De politie heeft vrijdag een 17-jarige jongen opgepakt als verdachte in de zaak van het tragische keienongeluk in Schijndel. Tynni Habraken raakte daarbij ernstig gewond. De destijds zwangere vrouw reed met haar auto tegen een kei. De politie gaat ervan uit dat de grote steen opzettelijk op straat is neergelegd.

De 32-jarige vrouw uit Schijndel reed met haar auto over de kei, kreeg een klapband en botste met haar auto tegen een boom. Ze was op dat moment tien weken zwanger. Tynni liep een incomplete dwarslaesie op. Een week lang balanceerde ze op het randje van de dood. Ze werd kunstmatig in slaap gehouden.

De tiener die nu vastzit voor onderzoek werd in de vroege ochtend in zijn woning aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het doelbewust neerleggen van de kei op de Structuurweg in Schijndel die bewuste nacht.



Familiekring

Stephan Visser, de vriend van Tynni, hoorde van de arrestatie vroeg in de ochtend. Om negen uur stond de politie op de stoep om hem op de hoogte te stellen. "Er gaat dan van alles door je heen. Komen ze vertellen dat het onderzoek wordt stopgezet? Of hebben ze iemand aangehouden? We hebben een grote familie- en vriendenkring in Schijndel. Wat moeten we doen als we hem kennen? Het is natuurlijk goed om te weten dat er nu een verdachte is gevonden. Maar we houden nog wel enige reserve, want het moet ook nog voor de rechter bewezen worden."





Gezonde dochter

Twee weken geleden is Tynni bevallen van een gezonde dochter. "De zwangerschap begon spannend, maar het resultaat is prachtig", aldus Stephan. “De bevalling is heel natuurlijk en snel gegaan. Ik ben superblij dat het allemaal goed is gegaan”, zei hij eerder. "Na alle ellende rondom het ongeluk is dit een erg mooie gebeurtenis. We willen en kunnen ons nu echt op iets anders focussen.”