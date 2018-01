'Het gaat om de oorlog winnen, niet één specifieke slag', Walik blijft strijden tegen kippenstal

WALIK - Een stal met 85.000 vleeskuikens aan de Schaiksedijk bij Walik, buurtbewoners moeten er niet aan denken. De Bergeijkse gemeenteraad gaf donderdagavond groen licht voor het bestemmingsplan. Bewonerscomité Walik gaat de rechter om een oordeel vragen.

"Het gaat erom de oorlog te winnen, niet één specifieke slag", benadrukt Peter Schuttelaars van het Bewonerscomité. "We zijn zeer gemotiveerd om door te gaan en hebben hele goede argumenten om een rechtszaak te beginnen." De komst van de stal van Kees Rijkers is al vanaf het begin omstreden. Omwonenden vrezen voor meer stank en fijnstof. Ook zijn ze bang voor de risico's als er een ziekte zoals MRSA uitbreekt. Ze worden gesteund door milieuclubs in de omgeving.

Ondanks dit verzet bleef het gemeentebestuur achter de komst van de stal staan. Wel werd het bestemmingsplan deels aangepast. Zo zouden er aanvankelijk 144.000 kuikens in de stal worden gehouden, maar dit aantal werd teruggebracht naar 85.000. Ook werden er onderzoeken uitgevoerd, onder meer door de GGD. Die vond niet voldoende aanwijzingen voor mogelijk gevaar voor de Volksgezondheid. Daarom vindt een meerderheid in de Bergeijkse raad het verantwoord om door te gaan met de bouw.

'Bouw stal zoveel mogelijk vertragen'

"Ik heb Rijkers donderdagavond verteld dat het actiecomité Walik naar de rechter stapt. Rijkers vindt dit erg jammer", vertelt buurtbewoner Pieter Engels. "Nou, wíj vinden het heel erg jammer dat Rijkers niet besloten heeft naar een andere locatie te verhuizen."

De gang naar de rechter vinden Schuttelaars en Engels logisch. "Want wij spreken niet namens onszelf. Wij spreken namens een hele gemeenschap. We hebben geld ingezameld. We zijn verplicht voor deze mensen ons best te doen en dat gaan we dus ook doen. We hebben zienswijzen geschreven op de rapporten die de gemeente heeft uitgetekend en we gaan maandag met onze advocaat bekijken welke stappen wij moeten ondernemen om de bouw van de stal zoveel mogelijk te vertragen."

'Alle cijfers wijzen uit dat het kan'

Wethouder Mathijs Kuijken noemt de rechtszaak die de buurtbewoners willen beginnen 'hun goed recht'. "Maar wij hebben als gemeente de overtuiging dat het zeker goed gaat aflopen, omdat we hier al drie jaar zorgvuldig mee bezig zijn. Alle cijfers wijzen uit dat het kan."