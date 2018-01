Mogelijke witwasfamilie had complete cafés achter huizen

HELMOND - De drie mannen die donderdagavond zijn gearresteerd bij een inval in de Helmondse wijk 't Haagje, zijn familie van elkaar. Het gaat om twee mannen van 70 en 47 uit Helmond, plus een 22-jarige man uit Son en Breugel. Ze worden verdacht van witwassen en betrokkenheid bij witwaspraktijken. De twee oudsten houden zich daarnaast mogelijk bezig met drugshandel. De politie sluit uitkeringsfraude ook niet uit.

De mannen werden al langer door de politie in de gaten gehouden, omdat vermoed werd dat ze een crimineel verkregen vermogen hadden. Het Helmondse tweetal werd bij de inval in hun woningen opgepakt. De actie werd door de politie gehouden, samen met de gemeente en de Belastingdienst.

Geknoeid met elektriciteitsmeters

In de woningen werden enkele duizenden euro's plus hoeveelheden drugs gevonden. Bij beide huizen was met de elektriciteitsmeters geknoeid. Medewerkers van Enexis hebben de stroom afgesloten.

Compleet ingerichte cafés achter de huizen

Achter de huizen van beide Helmonders bleken compleet ingerichte cafés te zijn ingericht. Daar was op dat moment één persoon aanwezig. Onderzocht wordt of de kroegen op illegale wijze worden gerund. Diverse voertuigen, waaronder een auto en auto-ambulance, werden in beslag genomen. Ook in een loods in Helmond, waar de man uit Son en Breugel een garagebedrijf heeft, is onderzoek gedaan. Daar zijn zeven auto's, een jetski, scooter en een bootje in beslag genomen. Ook werd beslag gelegd op de administratie plus computerapparatuur.

In een loods naast het garagebedrijf werd bij toeval een hennepkwekerij met ongeveer vierhonderd planten ontdekt. Deze hennepkwekerij heeft niets met de actie te maken.

De drie mannen zitten voorlopig vast voor nader onderzoek.