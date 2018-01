Overvaller pleegde gewapende overvallen tijdens zijn proefverlof en staat vrijdag voor rechter

DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch trekt de hele dag uit voor de zitting tegen overvaller Issam T. Hij staat onder meer terecht voor twee gewapende overvallen in Someren en Overloon. Deze pleegde hij toen hij proefverlof had van gevangenis Ter Peel in Limburg. Hij pleegde ook nog een overval in Geleen tijdens een weekendverlof.

De man zat in Limburg een straf van 15 jaar uit na een veroordeling in 'de Hoensbroekse kofferbakmoord'. De man pleegde de gewapende overvallen in januari vorig jaar.

Toen bekend werd dat de verdachte dit in zijn weekendverlof had gedaan en hij ook nog eens wapens in zijn cel bewaarde, was de verbijstering in Overloon en Someren groot.

Ook de politiek roerde zich. Madeleine van Toorenburg van het CDA stelde in de Tweede Kamer vragen over hoe dit mogelijk was. Ook de vondst van zware wapens en munitie in zijn cel, leverde extra gefronste wenkbrauwen op.

De verdachte ontkent bij de overvallen betrokken te zijn.