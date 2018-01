Trump kan de pot op en krijgt geen Van Gogh

EINDHOVEN - De Amerikaanse president Donald Trump kan de pot op. Althans dat suggereerde het Guggenheim Museum in New York in een mail aan het Witte Huis. Trump had interesse in een schilderij van Vincent van Gogh van het museum, en wilde het ophangen in een van de privévertrekken van zijn vrouw Melania in het Witte huis. Dat bleek niet mogelijk, in plaats van het schilderij stelde de curator van het Guggenheim een gouden toiletpot beschikbaar aan de Amerikaanse president.

Trump had interesse in het schilderij 'Landschap met sneeuw' van de Zundertse schilder, zo bleek uit een e-mail die de curator van het Guggenheim museum afgelopen september naar het Witte Huis stuurde. De Washingtonpost kreeg die mail in handen.

Het schilderij:

Het schilderij was niet beschikbaar voor Trump, legde de curator uit, omdat het alleen bij hoge uitzondering vervoerd mag worden. Bovendien was het al onderweg naar een museum in Spanje.

Aanklacht tegen rijkdom

De curator wilde wel graag een ander kunstwerk aan het Witte Huis uitlenen. Met een dikke overduidelijke knipoog bood ze een werkende toiletpot gemaakt van 18 karaat goud aan. Het kunstwerk heet 'America' en is een aanklacht tegen de excessieve rijkdom van de elite in het land. Het is niet bekend of Donald Trump gereageerd heeft op het aanbod. Mocht hij toch nog een Van Gogh in het Witte Huis willen hangen, zal hij ook bot vangen op de Brabantse geboortegrond van de schilder.

Collse Watermolen blijft in Brabant

Het Noordbrabants Museum onthulde afgelopen december onder grote belangstelling de 'Collse Watermolen' van Van Gogh. Het museum kocht het schilderij voor bijna drie miljoen euro en wil het voorlopig niet kwijt. In het Brabantse museum zien ze de humor van het verhaal wel in. In de museumgangen 'wordt gegrinnikt' om de gouden toiletpot voor de Amerikaanse president laat een woordvoerder weten. "Maar wij lenen onze Van Gogh liever niet uit. We willen dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van het schilderij."

Mocht Melania Trump nog steeds een ontembare interesse hebben in Vincent van Gogh dan kan ze altijd nog naar de bioscoop. De animatiefilm 'Loving Vincent' is namelijk onlangs nog genomineerd voor een Oscar.