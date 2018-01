Zanger Gordon komt naar Eindhoven met Blushing-koffiesalon, 'De gekste!'

EINDHOVEN - Gordon opent dit jaar een Blushing-koffiesalon in Eindhoven. Dat maakte de zanger en entertainer donderdag bekend. Hij spreekt van een 'grote stap'. "Na zo hard werken zo worden beloond!", straalt hij. "We gaan dit jaar drie of vier nieuwe vestigingen openen en Eindhoven is nu al zeker. De gekste! Kortom, hou vast aan je dromen. Hoe negatief en afgunstig mensen ook kunnen zijn. Ik weet dat ik de enige juiste weg volg en dat is die vanuit mijn hart."

In zijn eeuwige strijd tegen de overtollige kilo’s viel het de flamboyante Amsterdammer - koffiefanaat en levensgenieter - tijdens zijn vele reizen op dat er juist op vliegvelden, in grote steden en bij andere trendy hotspots zo weinig gezond eten te verkrijgen is. Veel producten zitten vol koolhydraten, vetten, E-nummers en geraffineerde suikers. Er is vaak geen alternatief waardoor de consument voor zijn gevoel 'gedwongen wordt' iets ongezonds te nemen. Als diabetespatiënt, die op zijn voeding moet letten, vindt hij dit erg vervelend.

Daarom ontwikkelde hij het Blushing-concept. De naam staat voor blozend en blakend van gezondheid. Het principe is dat er in Blushing-vestigingen zo weinig mogelijk met geraffineerde suikers wordt gewerkt, maar met stevia of andere suikervervangende middelen. Veel producten bij Blushing zijn biologisch, tot en met de frisdranken aan toe. Zo wordt er geen echte cola geserveerd maar een biologische variant die niet schadelijk is voor het menselijk lichaam. Daarnaast is er de mogelijkheid om bij de koffie geen gewone melk maar soja of amandelmelk te kiezen en zijn de taarten en brownies gemaakt met stevia, amandelmeel of dadels, voor zoetigheid op een verantwoorde manier.