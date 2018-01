Moordzaak Savannah (14): jonge Bossche verdachte langer vast

EINDHOVEN - De 17-jarige Angelo S. uit Den Bosch blijft langer vastzitten, bevestigt zijn advocaat Fleur Zijderveld. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Savannah in juni afgelopen jaar. Vandaag was een tussentijdse zitting in Utrecht. “Er moeten nog heel veel onderzoeken afgerond worden en Angelo moet langer geobserveerd worden “, vertelt de raadsvrouw.

Gesloten deuren

Veel meer kan ze niet zeggen omdat de Bossche jongen minderjarig is en de zaak daarom achter gesloten deuren behandeld wordt. Angelo S heeft altijd ontkend betrokken te zijn bij de dood van Savanna.

Savannah werd in juni dood gevonden in een sloot op een industrieterrein in haar woonplaats Bunschoten, nadat ze enkele dagen vermist was. Ze verdween op 1 juni nadat ze een afspraakje had gehad met de toen nog zestienjarige jongen.

Volgens het OM is het politie-onderzoek naar wat er is gebeurd wel klaar. Het OM denkt dat de jongen de fiets, een ID-kaart en een bankpasje van Savannah heeft gestolen, nadat hij haar om het leven had gebracht.

De resultaten van forensisch onderzoek worden in maart verwacht. Wanneer de kliniek waar de jongen verblijft met een rapport komt, is

nog niet bekend.

Op 3 april is er een nieuwe tussentijdse zitting. “De bedoeling is dat de zaak in mei echt inhoudelijk behandeld wordt. Ik hoop dat dit ook gaat lukken want we lopen veel vertraging op”, reageert de advocaat nuchter.