Inzamelingsactie om kapotte bierfiets te vergoeden, voetballer EMK staat er niet alleen voor

NUENEN - In Nuenen is een inzamelingsactie van start gegaan om een speler van voetbalclub EMK financieel te steunen. De speler moet een schadevergoeding van bijna 4700 euro betalen voor de bierfiets die in april 2015 tijdens het kampioensfeest betrokken raakte bij een tragisch treinongeval. Daarbij kwam de 24-jarige speler Ruud Bijsterveld om het leven.

De actie kwam donderdag direct op gang na de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch. Een van de initiatiefnemers is Ralf Stultiëns, raadslid in Nuenen. "We hebben gistermiddag spontaan een oproep gedaan op Facebook. Dat heeft veel positieve reacties opgeleverd."

Stultiëns is geen lid van RK EMK maar kent wel mensen van de vereniging. "Met de inzamelingsactie kunnen we laten zien dat we als gemeenschap samen krachtig kunnen staan. Het ongeval heeft een enorme impact gehad. Juridisch zal de uitspraak van de rechtbank wel kloppen, maar het rijt weer oude wonden open."

Verder wil Stultiëns niet voor het voetlicht komen. Hij benadrukt dat al het geld direct op de rekening van RK EMK terechtkomt. De opbrengst komt ten goede aan de schadevergoeding en mogelijk iets voor de familie en vrienden van de verongelukte speler.

Sponsor

Behalve de inzamelingsactie, heeft ook een sponsor van de voetbalclub zich gemeld om bij te springen, bevestigt Piet van de Laar. Meer wil de penningmeester van RK EMK liever niet kwijt. De hele kwestie ligt volgens hem enorm gevoelig, binnen de club en in de Nuenense gemeenschap. "We laten het aan onze advocaat over om te bekijken wat we verder ondernemen."

