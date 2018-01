'Structurele oplossing voor ons verkeersprobleem', Heeze start met aanleg randweg

HEEZE - Er was wat geduld voor nodig, maar de gemeente Heeze-Leende is bezig met bouwwerkzaamheden in het gebied De Bulders. Dat ligt aan de zuidwestkant van Heeze. Er worden enkele honderden huizen gebouwd en wordt een randweg aangelegd. Heeze wachtte al een jaar of veertig op deze ontsluitingsweg.

Eind december bepaalde de Raad van State dat de gemeente door mag gaan met het bestemmingsplan en de aanleg van de randweg. Sindsdien is er volgens de gemeente 'veel gebeurd'. De vergunning voor de randweg is inmiddels verleend en het werk is aanbesteed.

'Blij dat we zover zijn'

“Na jaren gesproken te hebben over de randweg en nieuwbouwwijk De Bulders, ben ik blij dat we zover zijn", laat wethouder Wilma van der Rijt weten. "De schetsen van de eerste huizen zijn klaar en na vele jaren komt er een structurele oplossing voor ons verkeersprobleem. Hiermee zijn we eindelijk in staat het vrachtverkeer - dat van de snelweg afgaat als die volloopt tijdens de spits - uit de kern van Heeze te weren en de leefbaarheid in Heeze te verbeteren. Bovendien krijgt Heeze er een mooie nieuwe woonwijk bij die voorziet in een behoefte.”