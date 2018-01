Het merkwaardige dubbelleven van Jeroen en waarom groef hij dat gat in de garage?

BREDA - Een koophuis en een mooie baan en dan toch he-le-maal ontsporen. Jeroen (36) uit Etten Leur liet zich meeslepen door allerlei soorten drugs en veranderde zijn huis in een drugshol. De hele dag door liepen junks in en uit. 'Een zoete inval', zo noemde hij het zelf vrijdag bij de rechtbank in Breda. En, hoe zat het nou met dat mysterieuze zelfgegraven gat in de garagevloer?

Jeroen komt uit een keurig gezin en werkt al vanaf zowat vanaf zijn zestiende. Goeie baan ook. Bij een grote olieraffinaderij is hij werkvoorbereider en calculator. "Mensen aansturen, van alles controleren". Geen vuiltje aan de lucht, tot het misging.

Duistere figuren

Hij ging aan de slag met drugs en het werd steeds erger. Speed, pillen, GHB: alles had hij in zijn huis aan de Brederolaan in Etten-Leur. "De pilletjes gebruikte ik wel eens als ik op stap ging." Er kwamen duistere figuren aan de deur, de hele dag door. "Ze hebben misbruik gemaakt van mijn goedheid", erkent hij nu achteraf.

"Hij leidde een merkwaardig dubbelleven. Aan de ene kant die olieraffinaderij en aan de andere kant de sex and drugs and rock 'n' roll", zegt zijn advocaat Henk van Asselt. Maar de verwaarlozing sloeg toe bij Jeroen. "Het was gewoon een klerezooi in huis". Een 'drugshol' merkte de rechtbankvoorzitter op.

Een preventiemedewerker van de gemeente omschreef Jeroen in een verslag als 'zwaar verslaafd aan GHB en speed'.

Mysterieus gat

Jeroen was intussen ergens in de zomer druk bezig met het graven van een put in de garage, achter zijn huis. "Dat gat graven, zoiets raars... Waarom deed u dat?", vroeg de rechtbankvoorzitter hem vrijdag. "Dat was een olieput, smeerput, om aan auto's te sleutelen", antwoordde Jeroen. Volgens de politie was dit vermoedelijk een drugskelder in aanbouw, voor de opslag van goederen.

Na de 'opgraving' binnen spoelde Jeroen het zand uit de put weg. Het stroomde over het plein in het riool. Zeggen de buurtbewoners. Voor de buurt was ook dit weer een bewijs dat het helemaal foute boel was.



Inval politie

Via Meld Misdaad Anoniem (MMA) liepen de eerste anonieme klachten binnen. Op 23 oktober 2017 had de politie genoeg in handen om binnen te vallen. In huis vonden agenten bijna twee kilo speed, zo'n drie liter GHB, 242 xtc-pillen, een hennepkwekerij en wat losse patronen. Een 'dealer-indicatie' noemde de officier van justitie dat.

De rechter vond het ook allemaal wel erg veel voor Jeroen alleen. Maar die benadrukte dat het allemaal voor eigen gebruik was. "Ik was me er niet van bewust dat ik zoveel had liggen". Hij is aangeklaagd voor drugsbezit. Drugshandel stond niet in de aanklacht. Productie dan weer wel.

Speed

Er lagen ook vuile maatbekers, gripzakjes, spatels, een gasmasker, methanol en soda. Juist die combinatie duidt op drugsproductie, schrijft de politie in het proces verbaal. Jeroen ontkent dat hij drugs maakte. Hij kocht het in. Speed 'verdunde' hij naar eigen zeggen.

In zijn auto vonden agenten een verborgen ruimte waar precies een pakket amfetamine in paste. En ook dat pakket vonden ze.

Professioneel

Officier van justitie Vroombout rekende het hem zwaar aan dat hij allerlei soorten drugs in huis had. Ze noemde de bergplaats en de beveilingscamera's aan het huis ook 'professioneel'. Ze eiste 24 maanden cel, waarvan 8 voorwaardelijk, als stok achter de deur.

Advocaat Van Asselt vond de celstraf 'een stap te ver'. "Hij verdient een kans", zei hij tegen de rechtbank die over twee weken uitspraak doet. "Bovendien, zijn werkgever wil 'm graag terug".

'Cel heeft me goed gedaan'

De buurt hoeft niet meer bang te zijn voor Jeroen en zijn foute vrienden. Zijn huis is verkocht. Bovendien is het zes maanden gesloten door de gemeente Etten-Leur.



Jeroen zit al meer dan honderd dagen in de cel in Middelburg. "Ik wil opnieuw beginnen. Met hulp. Dit wil ik afsluiten." Hij is intussen afgekickt. "Sinds ik in detentie zit rust ik veel uit. Het heeft me goed gedaan".