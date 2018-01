Zware vuurwerkbom blaast voordeur kapot, terwijl binnen gezin met jong kind ligt te slapen

DEN BOSCH - De politie is een onderzoek begonnen naar een zware explosie bij een huis aan De Bossche Pad in Den Bosch. Om half vier vrijdagmorgen kreeg de politie een melding over een enorme knal in die straat.

Toen agenten gingen kijken, zagen ze bij een huis een zeer zwaar beschadigde voordeur. Door de explosie was die deur compleet kapot geblazen. Ook een kozijn en een geparkeerde auto liepen schade op. In de woning sliep op het moment van de explosie een gezin met een jong kind. Zij bleven ongedeerd.

Zware vuurwerkbom

Uit onderzoek door een explosievenexpert van de politie bleek dat er zeer waarschijnlijk sprake was van een zware vuurwerkbom die op de klink van de voordeur was geplaatst. De politie onderzoekt de achtergrond van deze ernstige vernieling. Er wordt met het gezin gesproken, ook worden buurtbewoners gevraagd of zij iets weten.