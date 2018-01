'Lieve dikkop, met mijn ogen dicht zie ik je nog lachen', Lisette schrijft over verlies van Jermaine

Jermaine en Lisette toen hij in het hospice in Amersfoort was.

TILBURG - "Je mag valsspelen met Monopoly, je mag remsporen achterlaten, je mag overal mangopitten en vieze onderbroeken achterlaten. Als je maar weer terugkomt." Lisette van Dijk heeft een emotionele brief geschreven over het gemis van haar vriend Jermaine de Wind. De 27-jarige Tilburger overleed in september aan kanker.

De woorden van Lisette staan als blog op de site van ‘Over Mijn Lijk’. Jermaine is dit seizoen te zien in het televisieprogramma van BNNVARA, waarin ongeneeslijk zieke jongeren worden gevolgd. Hij had acht tumoren in zijn hoofd en overleed voor de uitzendingen.

'Lieve dikkop'

Lisette moet het nu al zo’n vier maanden zonder haar vriend doen. En dat valt haar zwaar. "Lieve dikkop, met mijn ogen dicht zie ik je nog lachen en onvermoeibaar doorgaan. Je hebt de harten van ontelbaar veel mensen weten te raken. In de mijne zal je voor altijd blijven en ik zal je ontzettend missen", schrijft ze.

De twee hebben een zoontje samen, Noah. "Ik ben je ontzettend dankbaar dat ik het allermooiste cadeau van je heb gekregen. Het zal moeilijk worden om zonder jou door te gaan, maar ik beloof je om het te proberen. Als jij al zo hard kon vechten voor het leven, wie ben ik dan om niet te vechten om zonder jou door te kunnen?"

'Hoe moet het nu?'

"De liefde tussen jou en Noah was tastbaar. Hoe moet dat nu verder? Je had dolgraag Noah voor de eerste keer naar school willen brengen wanneer hij vier jaar zou worden. Je wilde van Noah een profvoetballer maken en ik kan niet eens hooghouden. Hoe moet dat nu?"

Mensen spreken vol lof over de brief. "Tranen rollen over mijn wangen’, ‘wat een prachtig verhaal met een zwart randje", "Wat een liefde spat hier vanaf" en "Wat ben jij een ongelooflijk sterke vrouw en ik weet zo zeker dat je lieve man ook heel trots is op jou!", zijn enkele van de reacties.