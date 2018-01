Knuffels en bloemen op de plek waar Siem (8) uit Klundert verongelukte

KLUNDERT - Inwoners van Klundert rouwen om de verongelukte Siem (8). Op de plek van het ongeluk liggen bloemen, knuffels, kaarsen en een vlag van zijn voetbalclub.

Siem fietste donderdagmiddag met zijn klas naar de sporthal toen hij viel en onder een aanhanger terecht kwam. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar hulp mocht niet meer baten. Siem overleed ter plekke.

Het nieuws kwam hard aan in het dorp. Ook bij VV Klundert waar Siem voetbalde werd met verslagenheid gereageerd. De club blies alle trainingen, wedstrijden en activiteiten af tot na het weekend. Zaterdagmiddag is er in de kantine gelegenheid om een condoleanceregister te tekenen.