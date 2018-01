De laatste puntjes op de i voor het 'feestje van Mathieu van der Poel'

HOOGERHEIDE - In Hoogerheide maken ze zich op voor de wereldbekerwedstrijd veldrijden. En alle ogen zijn gericht op de grote ster van het seizoen, Mathieu van der Poel. Vrijdag werden nog even de puntjes op de i gezet.

Jac Teuns is een van de vrijwilligers die al dagen bezig is met de opbouw. Zo’n 40 vrijwilligers doen hun best om er een mooi wielerevenement van te maken. “Nu zijn we bezig met het spannen van de vijf kilometer reclamedoeken en dat moet goed en nauwkeurig gebeuren. We maken ze vast met tiewraps”, legt hij uit. “Tiewraps waren vandaag het hoofdmateriaal.”



Veel Brabanders

Het is nog even flink aanpoten, maar dan heb je ook wat. Want het belooft een spannend weekend te worden. “We hebben er heel veel zin in”, zegt voorzitter Jan Props.”Wij hopen dat er veel Brabanders naar Hoogerheide afreizen om het feestje van Mathieu van der Poel mee te maken. Want die gaat voor het eerst van zijn wielercarrière de wereldbeker bij de profs winnen. En dat is een grote prestatie.”

Vorig jaar reed Mathieu van der Poel ook mee, maar toen viel hij buiten de top 20. Hoewel er dit jaar meer van hem verwacht wordt, maakt het resultaat niet echt uit. Om de wereldbeker te winnen, hoeft hij het alleen maar uit te rijden. Op het parcours van Hoogerheide heeft men er alle vertrouwen in dat hem dat gaat lukken.



Sterker nog: “Hij wordt eerste”, zegt Jac stellig. “Daar zijn wij allemaal van overtuigd. En dan is het feesten geblazen. Dan gaan we een potje bier drinken. Dan stralen we, want daar hebben we een hele week voor gewerkt. Dat is de eer van ons werk.”



Spik en span

“De wereldbeker gaat hij pakken”, denkt ook Prop. “En dan moet alles spik en span zijn en moeten we niks aan het toeval overlaten. We zorgen ervoor dat alles er keurig bij ligt. Mathieu wint hopelijk op een heel mooi parcours.”



“We zeggen niet dat we het parcours speciaal voor hem hebben aangepast, maar het is Mathieu wel op zijn lijf geschreven”, zegt Prop. “Het is een technisch parcours met de nodige hindernissen en hij heeft dit jaar bewezen dat hij alles aankan, dus dat moet goed komen.”