Het lukt Helmond Sport maar niet om te scoren in de eerste 15 minuten

HELMOND - Helmond Sport kampt dit seizoen met een opvallend probleem. De kwakkelende ploeg van trainer Roy Hendriksen heeft de grootste moeite om fris en gretig uit de startblokken te komen, zo wijzen de statistieken uit.

Na 21 speelronden heeft Helmond Sport als enige ploeg in de Jupiler League nog niet gescoord in de eerste vijftien minuten van een wedstrijd. Daartegenover staan zes tegendoelpunten in het eerste kwartier. Het zorgt ervoor dat de toch al geplaagde formatie van Hendriksen al vroeg in de wedstrijd een mentale tik te verwerken krijgt die ze vaak niet meer te boven komt.

Weinig openingstreffers

Helmond Sport maakte tot nu toe 25 doelpunten, maar slaagde er pas vier keer in de openingstreffer voor zijn rekening te nemen. Dat is het laagste aantal van alle twintig clubs in de Jupiler League. Twee van die duels mondden uiteindelijk uit in winst voor de Helmonders, tegen twee nederlagen. Van de veertien wedstrijden waarin de tegenstander de score opende, verloor de ploeg er acht, met verder vier gelijke spelen en twee zeges.

Geen baas in eigen huis

Vanavond staat er voor Helmond Sport een thuiswedstrijd tegen Almere City FC op het menu. Tot nu toe openden de Helmonders pas in drie van hun elf thuiswedstrijden de score (27 procent), wat bovendien maar één zege opleverde (twee nederlagen).

Bezoekende ploegen braken daarentegen in het Lavans Stadion zeven keer de score open, een tik die de thuisploeg in zes van die zeven gevallen niet meer te boven kwam (één gelijkspel, vijf nederlagen). Alleen tegen FC Emmen op 3 november van het vorig jaar werd een achterstand uiteindelijk in een voorsprong omgebogen (3-1 zege).

Geen veerkracht

Mede door dat gebrek aan veerkracht heeft Helmond Sport met acht punten uit elf wedstrijden de op één na slechtste thuisbalans in dit Jupiler League-seizoen. Alleen Jong FC Utrecht doet het nog slechter met zeven punten, al speelde die ploeg wel een duel minder dan de Helmonders.