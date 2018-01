Stijn Vreven wil van NAC-fans geen cynisme maar steun voor keeper Mark Birighitti

BREDA - Met Mitchell te Vrede en Umar Sadiq hoopt NAC Breda dat het twee spelers met scorend vermogen heeft binnengehaald. Want doelpunten zijn nodig om degradatie te voorkomen. Maar doelpunten tegenhouden is minstens zo belangrijk. En dat lijkt het probleem van NAC te zijn. Want beoogd keeper Nigel Bertrams is nog even geschorst en Mark Birighitti heeft zich nog geen puntenpakker getoond. Integendeel. Met zijn gegrabbel lijkt hij soms juist een bron van onrust.

Toch wil trainer Stijn Vreven niet van een keepersprobleem spreken. Birighitti staat ook tegen VVV Venlo in het doel.

Vreven: "We kunnen er niet voor weglopen dat Mark niet in de beste fase van zijn carriere zit. Ik als coach kies er voor om hem te steunen en ik hoop dat de supporters hem zaterdagavond ook vanaf de eerste minuut gaan steunen. Hij heeft nu alle steun nodig en ik hoop dat hij een fantastische prestatie aflevert."

'Dat heeft hij nu nodig'

Een oproep dus ook aan de NAC-fans om zaterdagavond het cynisme achterwege te laten. Want de keepersperikelen bij NAC zijn het belangrijkste onderwerp bij de achterban van de club.

"We hebben mooi publiek, dat tijdens een wedstrijd echt iets kan betekenen. Zeker als we het moeilijk hebben. Dus ik hoop dat ze hem gaan steunen, want dat heeft hij nu nodig."







Piet Velthuizen is geen optie

Een naam die de afgelopen dagen veel genoemd werd bij NAC is die van Piet Velthuizen. De ervaren keeper speelde in het verleden nog samen met Stijn Vreven en heeft geen club. Hij zou zelfs Vreven al gebeld hebben om zijn diensten aan te bieden. Maar de kans dat hij komt is klein.

Vreven: "Piet is geen optie. Sportief en financieel maken we een andere keuze. Het speelt absoluut geen rol dat we elkaar kennen. Er zijn heel veel spelers die naar mij bellen, of naar de technisch directeur. Maar dat is niet de manier. We hebben ervoor gekozen om het met deze keepers te doen."

Transferperiode eindigt 31 januari

Geen Piet Velthuizen of een andere keeper dus naar NAC Breda. Vooralsnog. Want of hij het nu wil of niet. De verrichtingen van Mark Birighitti zullen zaterdagavond met extra aandacht gevolgd worden. Na die wedstrijd duurt de transferperiode dan nog vier dagen.