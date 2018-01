Telefoon roodgloeiend voor artrosebehandeling die Annie van haar pijn verloste

VELDHOVEN - "Een enorme berg mails, honderden reacties op Facebook en de telefoon gaat de hele dag door." Lieke van der Wiel en haar collega's van Fysiotherapie Carpus in Veldhoven zijn overrompeld door de grote belangstelling voor hun methode om artrose te behandelen.

Omroep Brabant besteedde woensdag aandacht aan de wijze waarop Carpus patiƫnten met artrose helpt. Doorgaans wordt de pijn bestreden met pijnstillers en brengt alleen een operatie echte verlichting. "Onze therapie werkt met magnetische velden en laser", legt Van de Wiel uit. De combinatie van die twee methoden helpt het kraakbeen zichzelf te herstellen, vermindert de pijn en verhelpt de ontsteking.

Het is inmiddels vrijdagmiddag en Lieke moet nog ongeveer tachtig mails beantwoorden. Tussen de behandelingen door, reageert ze op persoonlijke naam ook zoveel mogelijk op reacties via Facebook. "En dan zitten er nog twee medewerkers continu aan de telefoon om vragen op te vangen."

Carpus had bewust ingestoken op artrose omdat het een aandoening is die veel mensen aanspreekt, jong en oud. "Maar zoveel reacties hadden we niet verwacht", geeft Lieke toe. Ze benadrukt dat de behandeling ook geschikt is voor beschadigd spier- en zenuwweefsel, bandletsel of het herstel van botbreuken.

Discussie

"Het is leuk om te zien dat het serieus wordt opgepakt. Er komt uiteraard een hele discussie op gang op Facebook of de behandeling werkt of niet. Maar opvallend genoeg krijg ik vooral vragen van medische aard. Voornamelijk van mensen die last hebben van artrose of een ander ongemak. Er zijn ook drie andere praktijken die belangstelling tonen voor onze apparatuur. Verder heeft een man contact opgenomen die onze behandelmethode ook toepast en ervaringen wil uitwisselen."

Dat is precies het doel dat Carpus voor ogen heeft. Hoe meer behandelaars er volgens dezelfde methode gaan werken, hoe meer draagvlak er zal ontstaan, ook bij zorgverzekeraars, hoe meer mensen er geholpen gaan worden.

Inloopdag

Momenteel kan Lieke in de praktijk in Veldhoven ongeveer zes mensen per dag behandelen met magnetische velden en laser. Vanwege de grote belangstelling overweegt Carpus om extra apparatuur en deskundigen in te zetten. Hoe de inloopdag op 24 februari zal verlopen, is nog de vraag. "We zijn een beetje bang dat we onder de voet worden gelopen. Dus vragen we iedereen die wil komen kijken, ons vooraf een mailtje te sturen. We hopen het dan in goede banen te leiden."

Wie tot die tijd niet wil wachten, kan terecht op de Nationale Gezondheidsbeurs in Utrecht. Daar geeft Carpus demonstraties van hun behandelmethode.