Live bij Omroep Brabant: laatste wereldbekerwedstrijd veldrijden in Hoogerheide

HOOGERHEIDE - Zondag strijden de veldrijders om de winst in De Grote Prijs Adrie van der Poel in Hoogerheide. De laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen wordt live uitgezonden op Omroep Brabant TV en Internet.

De uitzending van de vrouwenwedstrijd begint op tv om 13:30 uur, om 15:00 uur start de uitzending van de mannen.

Van der Poel

Mathieu van der Poel is de grote favoriet bij de mannen. De veldrijder wint bijna iedere koers waar hij aan de start verschijnt. Voor de 23-jarige topfavoriet staat er niet meer dan de dagzege op het spel, de strijd om de wereldbeker is een week geleden al beslist. "Mathieu van der Poel heeft deze na de winst in Nommay al binnen", zegt een tevreden bondscoach Gerben de Knegt.

Een week later staat voor Van der Poel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen op de agenda. In Valkenburg staat dan de strijd om het wereldkampioenschap op het programma.

Geen De Jong

Thalita de Jong won afgelopen weekend de Kasteelcross in Zonnebeke en de cross van Leudelange in Luxmburg, maar ze ontbreekt bij de wereldbekercross van Hoogerheide. "Het is jammer dat ik Thalita de Jong niet kan opstellen met haar twee overwinningen dit weekend. Helaas komt dit omdat ze niet in de top 50 van de UCI-ranking staat. Marianne Vos daarentegen staat wel aan de start. Ik ben heel benieuwd hoe ze hersteld is van haar fysieke ongemak", aldus De Knegt.