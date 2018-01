Marianne vindt zichzelf geen alcoholist, al is ze volgens de cijfers een overmatige drinker

EINDHOVEN - “Soms gaat er iedere dag wel een fles wijn doorheen. Maar ik drink wel met de visite mee, hè.” Brabant kent stevige drinkers, vooral in de regio Zuidoost. Zes tot acht procent van de mannen daar drinkt meer dan 21 glazen per week. Bij vrouwen in die groep gaat het wekelijks om meer dan 14 glazen. Dit blijkt uit cijfers van de GGD.

Marianne Reisinger uit Den Bosch is volgens de richtlijnen zo’n overmatige drinker. Zij neemt iedere dag een glaasje, of twee of drie of meer. Een wijntje bij het eten of een borreltje vooraf. “Ik vind het heerlijk. Waarom zou ik het niet doen?”

'Zorgelijke situatie'

Het aantal overmatige drinkers is de afgelopen jaren minder geworden, maar de GGD noemt de situatie nog steeds zorgelijk. Zuidoost-Brabant scoort het hoogst met acht procent stevige drinkers in de leeftijdsgroep van 19 tot en met 64 jaar. In het noordoosten en midden van de provincie gaat het om zeven procent. Het westen sluit aan met zes procent.

Bij 65-plussers ligt het aantal zelfs nog hoger. Hier komen alle regio's op acht procent uit.

'Heb nooit een kater'

Voor Marianne blijft het niet alleen bij wijn. “Soms voel ik me ’s ochtends niet zo lekker. Dan pak ik een Schrobbelaertje”, zegt ze. Toch heeft ze naar eigen zeggen nooit een kater. “Ik weet niet wat dat is.”

De Bossche vindt zichzelf geen alcoholist. Als anderen dat wel vinden, zit ze daar niet mee. “Als ik nou dood zou gaan, heb ik er toch van genoten?! En je moet ergens aan dood gaan, hè.”