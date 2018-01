Lieke stapt met drie onbekenden in een Dacia en als ze het langst blijft zitten mag ze hem houden

TILBURG - Ze is enorm benieuwd wat het mentaal met haar doet en of ze het volhoudt. De Tilburgse fotografe Lieke Anna Haertjens (29) stapt maandag bij drie onbekenden in een Dacia Duster, om er (als het goed is) pas vier dagen later weer uit te stappen. Privacy heeft ze niet, ze mag de auto alleen uit voor toiletbezoek.

De deelnemers worden continu gevolgd door camera’s, iedereen kan via een livestream meekijken. De doorzetter die het langst blijft zitten, rijdt met de auto naar huis. Het is een wedstrijd van Radio 538. De dj's proberen de deelnemers met uitdagingen en opdrachten te verleiden om uit te stappen.

Afhankelijk van de uitvoering ligt de nieuwprijs van een Dacia Duster tussen de 20.000 en 25.000 euro. Lieke: “Natuurlijk wil ik over vier dagen graag met die auto naar Tilburg rijden, maar ik doe vooral mee voor het avontuur. Naarmate een mens ouder wordt, wordt hij normaal minder impulsief. Bij mij is dat net andersom. Toen ik me aanmeldde, had ik eigenlijk ook niet verwacht uitgenodigd te worden voor de casting.”

Benieuwd naar karakter deelnemers

Lieke zit met twee andere mannen en een vrouw in de auto. “Heel spannend. Ik ken hun namen en heb ze even op Facebook opgezocht, maar ik heb geen idee wat voor karakter ze hebben. Ik sta heel erg open voor contact met nieuwe mensen. Maar als je vier dagen lang onafgebroken met elkaar in een auto zit, is het sowieso spannend. Wat doet die opsluiting op een klein oppervlak met een mens? En je levert veel privacy in. Ik ga ervan uit uit dat we interessante gesprekken zullen voeren.”

Gillend gek of winnaar

Lieke gaat voor de auto, maar niet ten koste van alles. “Als ik gillend gek word en de deuren op me afkomen, ben ik weg.” De Tilburgse gaat verder zonder voorbereiding in de auto zitten. Ze kan redelijk goed stilzitten, al is ze wel gewend iedere dag even buiten te wandelen. “Ik heb wel even nagedacht over mijn kleding, ik doe geen strakke spijkerbroek aan, want wil ook even met mijn benen op het dashboard kunnen zitten of mijn benen kunnen optrekken.”