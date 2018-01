ATM Moerdijk wil geen afvalwater meer van chemiebedrijf Chemours omdat er GenX in zit

MOERDIJK - Afvalverwerker ATM in Moerdijk weigert per direct al het afvalwater van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Dat schrijft het AD. ATM zegt compleet verrast te zijn door de aanwezigheid van de omstreden stof GenX in het afvalwater dat van Chemours afkomstig is.

Eind vorig jaar dook GenX, dat mogelijk kankerverwekkend is, in Brabant op. Op diverse plaatsen kwamen waterschappen de stof tegen in het water, terwijl alleen Chemours de stof produceert. Uit onderzoek van waterschappen en provincie bleek dat ATM een van de bronnen is.

Daarmee was ATM het derde bedrijf in de provincie. Eerder werd GenX in het afvalwater gevonden van Custom Powders in Helmond en Suez Ecoflow in Son.