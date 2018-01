Dokter Tinus krijgt geen zevende seizoen, SBS6 stopt na tegenvallende kijkcijfers

WOUDRICHEM - Dokter Tinus krijgt geen zevende seizoen. SBS6 heeft vanwege dalende kijkcijfers besloten te stoppen met de komische dramaserie waarin Thom Hoffman de hoofdrol speelt.

De serie werd in Woudrichem opgenomen en was zo populair dat in het vestingstadje zelfs zogenoemde Tinus Tours werden gehouden.

Eerder zei de hoofdrolspeler nog dat Woudrichem voelde als een warm bad. "De stad en de cast hebben veel aan elkaar te danken. Wij vinden het mooi dat de bevolking gratis figureert en zijn straten en huizen openstelt om te draaien. En de serie viert de schoonheid van Woudrichem en zo lopen de restaurants goed.“