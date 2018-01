137 baby's (en de trotse ouders) op het eerste verjaardagsfeestje van de gemeente Meierijstad

SINT-OEDENRODE - Een sporthal gevuld met 137 baby's en hun trotse ouders vrijdagmiddag in Sint-Oedenrode. De gemeente Meierijstad bestaat één jaar en vierde dat met een bijzondere fotosessie. Alle baby's die afgelopen jaar zijn geboren gingen op de foto met burgemeester Kees van Rooij.

Even na drie uur vult de sporthal zich met baby's. De kleintjes die het afgelopen jaar zijn geboren in Meierijstad worden vereeuwigd op een groepsfoto met de burgemeester. De ouders vinden het prachtig. Veel moeders willen maar al te graag een foto met hun kroost in de armen van de burgemeester.

Aftellen

Rustig worden alle ouders en baby's naar het midden van de zaal geleid. De fotograaf maakt plaatjes vanuit een hoogwerker in de zaal. Een medewerkster van de gemeente Meierijstad telt af: "3, 2, 1" en dan gaan veel baby's op handen de lucht in voor de foto.

"Het was een uniek en historisch moment en zeker voor de kinderen later ook leuk en bijzonder", zegt een stralende burgemeester Kees van Rooij. Het is al even geleden dat hij zelf baby's had, maar hij gaat graag met de kleintjes op de foto: "Dat blijft vertederend."