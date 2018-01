Pijnlijke avond in Jupiler League, alle Brabantse clubs verliezen

EINDHOVEN - Het was een vervelende avond voor de Brabantse clubs in de Jupiler League. FC Den Bosch, RKC Waalwijk, Helmond Sport en FC Oss kwamen in actie, allemaal verloren ze hun wedstrijd. FC Eindhoven en Jong PSV nemen het maandag tegen elkaar op.

NEC-FC Den Bosch 1-0

FC Den Bosch ging vrijdagavond op bezoek bij NEC. De club uit Nijmegen stond door twee nederlagen op rij met een punt minder tweede achter Fortuna Sittard. De thuisploeg ging vanaf het eerste fluitsignaal hard op zoek naar de openingstreffer. Verdediger Wojciech Golla was met een kopbal dicht bij de 1-0, zijn inzet ging net naast. Na de sterke openingsfase nam FC Den Bosch in de loop van de eerste helft het initiatief over van NEC. De bezoekers wisten dat niet uit te drukken in een doelpunt, op slag van rust kwam NEC in een mindere fase juist op 1-0. Uit een strafschop scoorde Steeven Langil de 1-0.

Na rust kreeg NEC de beste kansen om nogmaals te scoren. Twee keer was het doelman Kees Heemskerk die FC Den Bosch in leven wist te houden. In het slot van de wedstrijd zette de ploeg van trainer Wil Boessen nog een keer aan, maar doelpunten leverde dat niet op.





RKC Waalwijk-Jong Ajax 2-4

Trainer Hans de Koning begon zijn dienstverband bij RKC Waalwijk met een zege op Jong AZ, maar leed vrijdagavond de tweede nederlaag op rij. Vorige week verloor RKC van FC Emmen. Nu ging het onderuit tegen Jong Ajax. Dani de Wit zette Jong Ajax na acht minuten op voorsprong, twee minuten later verdubbelde Kaj Sierhuis de score.

Ajax kreeg kansen om verder uit te lopen, maar uit het niets kwam RKC Waalwijk terug in de wedstrijd. Dylan Seys schoot van buiten het strafschopgebied raak: 1-2. In de tweede helft kwam Ajax weer op een marge van twee, De Wit scoorde zijn tweede treffer. Niet veel later maakte De Wit ook zijn derde treffer, hij bracht Jong Ajax op 1-4. Seys deed niet veel later iets terug: 2-4. Dat was ook de einduitslag.

Helmond Sport-Almere City 1-2

In eigen huis wilde Helmond Sport de domper van vorige week wegwerken, de ploeg van trainer Roy Hendriksen ging vorige week hard onderuit tegen FC Volendam (1-4). Giovanni Hiwat zette Helmond Sport na 65 minuten spelen op voorsprong. Lang kon Helmond Sport niet genieten van de voorsprong. Binnen tien minuten was het weer gelijk. Doelman Stijn van Gassel was kansloos op een schot van invaller Dennis van der Heijden.

In blessuretijd kreeg invaller Marijn van Heugten zijn tweede gele kaart, waardoor hij meteen mocht gaan douchen. In de 93ste minuut volgde een nog grotere domper voor de thuisploeg, Almere City maakte via Calvin MacIntosh de winnende treffer.





FC Dordrecht-FC Oss 2-0

FC Oss begon het nieuwe kalenderjaar met een klinkende overwinning op NEC, daarna volgde ook nog een zege op Jong FC Utrecht. Vrijdagavond werd het al snel lastig om een goed resultaat te halen. Na een klein kwartier kwam de ploeg van trainer Klaas Wels met een man minder te staan. Dennis Janssen kreeg rood na een overtreding in het strafschopgebied op Andreas Calcan. Jafar Arias benutte het buitenkansje en zette Dordrecht op 1-0.

In de tweede helft maakte Denis Mahmudov de 2-0, ook hij scoorde vanaf elf meter. In de slotfase kreeg Terence Groothusen ook nog rood, maar met nog vijf minuten op de klok lukte het FC Oss niet om met tien tegen tegen spelers op het veld nog iets te veranderen aan de stand.