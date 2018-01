Nelleke (25) gaat achter 'domste dief ooit' aan en voorkomt dat hij uit de trein kan stappen

OSS - “Ik heb een boef gevangen.” Met die woorden kwam de 25-jarige Nelleke Arnout vrijdagochtend aan op haar werk. Ze hield een laptopdief tegen in de trein tussen Den Bosch en Oss. Ze blokkeerde het gangpad voor hem samen met een andere reiziger en zorgde ervoor dat hij niet zomaar uit kon stappen.

Nelleke was op weg naar Arnhem toen ze zag dat er gedoe was tussen twee reizigers. “Een vrouw voor mij stond boos op. Ik deed mijn koptelefoon af om te horen wat er aan de hand was. De man die bij haar stond bleek haar laptop en tablet gestolen te hebben”, vertelt ze.

'Domste dief ooit'

De vrouw had direct haar spullen terug, want die kon ze van de man afpakken. "Ik denk dat het echt de domste dief ooit was. Want waarom blijf je bij het slachtoffer in de buurt?" Nelleke besloot wel samen met een medereiziger de dief er niet zomaar mee weg te laten komen.

Ze gingen in het gangpad staan en iemand anders ging de conducteur zoeken. Toen de trein in Oss ging stoppen, wilde de man ervandoor gaan. Nelleke begon naar eigen zeggen als een ‘viswijf’ te schreeuwen. “Conducteur! Houd de dief. Hij is een boef.”

De man werd tegengehouden. Volgens Nelleke bleef hij erg rustig en had hij zich er eigenlijk al bij neergelegd dat het was mislukt.

Brabander van de Dag

Nellekes actie leverde haar de titel ‘Brabander van de Dag’ op bij Omroep Brabant. En ook haar collega’s konden de actie waarderen. “Ja, ze geloofden me wel meteen toen ik het vertelde. Het scheelt dat er tegenwoordig zoiets als Facebook bestaat, waarop andere mensen het ook bevestigen.”